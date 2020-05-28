خبير: 7 شركات علاقات عامة تديرها جماعة الإخوان الإرهابية لضرب مصر

قال إبراهيم ربيع، الخبير في شؤون الجماعات الإسلامية، القيادي المنشق عن جماعة الإخوان المسلمين، إنّ تنظيم الإخوان الإجرامي يدار من خلال 7 شركات علاقات عامة أمريكية وأوربية، يمول 4 منها قطر، و3 تركيا، بأموال مرصودة لخدمة التنظيم، من تجارة مخدرات وسلاح، وهجرة غير شرعية، أو من أجهزة استخباراتية كأمريكا، وإنجلترا.

وأوضح ربيع، لـ"الوطن"، أنّ التنظيم يهدف إلى توظيف محترفين لإدارة العملية الإعلامية والميدانية من خبراء علم النفس والاجتماع والاقتصاد والسياسة، ومن ضمن هذه الأشياء استغلال الحدث، وتوظيفه، وتحويله لمادة من الجدل.

ولفت إلى أنّ هدفهم من ذلك هو العمل دائما على إرباك المواطن، وجعل أمره غير محسوم، وخلق حالة من التشكيك في النظام والحكومة، وخلق نوع من التوهان والتخبط، والإحباط واليأس، فهم يهدفون حال فشل الوصول إلى حالة من الانفلات والفوضى الثقافية والاجتماعية والسياسية، وضرب القيم الاجتماعية، لينجحوا على الأقل في خلق حالة من التخبط والحيرة لدى المواطن، فإذا حسم المواطن أمره، وأصبح في خندق الوطن، ينتهي مخططهم ومؤامراتهم للأبد.

وتابع، أنّ هذا هو هدفهم الأساسي منذ نشأة التنظيم، فخلال عشرات السنوات جرت المتاجرة والمزايدة بكل شيء، حتى يظل المواطن أثير التخبط، وعدم المعرفة، لافتا إلى أنّ التنظيم يقف وراء تهييج الأمور وتحريض الأطباء عبر لجانهم الإلكترونية، فهم من صنعوا مئات الكوميكسات لضرب القيم التي خلقها وأشاعها مسلسل الاختيار، وضرب حالة التلاحم التي خلقت بين الجيش والشعب، فهم رفضوا ضرب ما بنوه خلال 30 عاما، من خلال مسلسل.

وأشار إلى أنّ هذه الشركات الممولة التي يستخدمها تنظيم الإخوان، تحصل كل منها على 150 مليون دولار سنويا، أي ما يزيد عن 18 مليار جنيه سنويا، يدفعها التنظيم لهذه الشركات، وذلك منذ يونيو 2013، إذ تعاقدت قطر مع شركتين في هذا التوقيت، عندما شعرت بوجود تهديد للإخوان في مصر، لإدارة الحالة نفسيا وإعلاميا، ثم توالت الشركات، من قبل قطر وتركيا، ليبلغ عددها 7 شركات.

وأشار إلى أنّ الإخوان تنظيم إجرامي كبير، يصبحون أقوياء عندما يتراخى الشعب، ويضعفون عندما يعي الشعب ما يهدفون له ومخططاتهم.