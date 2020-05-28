نائب: جماعة الشر حرضت الأطباء وتهدف لإحداث خلل في المنظومة الصحية

قال الدكتور محمد العماري رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إنّ وزارة الصحة وجّهت بالتحقيق في واقعة وفاة طبيب المنيرة، ووصلت لنتائج مبدئية، ما يعد مواجهة لمحاولات إخوانية تهدف لزعزعة الثقة بين الدولة والأطباء، متابعا: "هناك بالتأكيد رغبة لبث الفتنة، والتحريض من جهات عديدة تدفعها جماعة الشر (الإخوان الإرهابية)".

وأضاف العماري، لـ"الوطن"، أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي أهمية كبيرة لدعم الجيش الأبيض، ويوجّه بمزيد من الاهتمام والرعاية لهم، إلا أنّ محاولات الإخوان الأخيرة تهدف إلى الوقيعة ليس فقط بين الجيش الأبيض والدولة، ولكن بين الشعب بأكمله والدولة، كي يحدث خلل وفشل في المنظومة الصحية، ومن ثم تضرر الصالح العام.