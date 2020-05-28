شركة "آبل" تنتج فيلم "سكورسيزي" و"دي كابريو" القادم

تمكنت شركة "آبل" من الحصول على حق إنتاج فيلم Killers of the Flower Moon، والذي سيخرجه مارتن سكورسيزي.

وبحسب موقع Variety، ستقوم شركة "بارامونت" بتوزيع الفيلم الذي سيقوم ببطولته النجم روبرت دي نيرو، وليونارد دي كابريو.. والمأخوذ عن كتاب لديفيد جران، وسيناريو لإريك روث.

وكان أعلن ليوناردو دي كابريو، عن مشاركته في الفيلم، منذ عدة أشهر خلال حفل ممثلي الشاشة، وقال وقتها: "إن الشراكة بين دينيرو والمخرج سكورسيزي من الأعظم في تاريخ السينما".

وأخرج "سكورسيزي" من قبل الفيلم القصير The Audition، الذي جمع دي كابريو ودي نيرو.

ومن الأفلام المهمة التي شهدت تعاون بين سكورسيزي ودي نيرو، فيلم سائق التاكسي، وRaging bull، وفيلم The king of comedy.

بالإضافة إلى أفلام Good fella، وCape fear، وكازينو.