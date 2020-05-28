الفقر يهدد 86 مليون طفل إضافي بسبب تداعيات كورونا

حذرت دراسة أعدتها "اليونيسف" منظمة الأمم المتّحدة للطفولة و"سايف ذي تشيلدرن"، من أن التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا قد تدفع ما يصل إلى 86 مليون طفل إضافي إلى الفقر بحلول نهاية العام.

وجددت وزارة الحج والعمرة في السعودية، تأكيدها استمرار تعليق العمرة وزيارة الأماكن المقدسة في مكة المكرمة والمدينة المنورة. وقالت الوزارة إنه "بموجب قرارات القيادة الرشيدة لتطبيق الإجراءات المرحلية للعودة إلى الحياة الطبيعية، فهناك استمرار في تعليق العمرة والزيارة في الفترة الحالية"، بحسب حساب الوزارة الرسمي على تويتر.

أكثر من 175 ألف وفاة بكورونا في أوروبا.. و"الحج السعودية" تؤكد استمرار تعليق العمرة

وتسبب انتشار فيروس كورونا بوفاة أكثر من 175 ألف شخص في أوروبا، مع ثلاثة أرباع هذا العدد في بريطانيا وإيطاليا وإسبانيا بحسب تعداد أعدته وكالة "فرانس برس" استنادا إلى مصادر رسمية صباح اليوم. فيما وصل عدد الإصابات بكورونا في الهند، أمس، إلى أكثر من 158 ألف حالة و إجمالي الوفيات تجاوز الـ 4500 حالة.

ونشرت أجهزة المخابرات في باكستان تكنولوجيا مراقبة سرية تستخدم عادة لتحديد مواقع المسلحين، لتعقب مرضى فيروس كورونا المستجد والأشخاص المخالطين لهم، حسبما ذكرته صحيفة "دون" الباكستانية.

وفي سياق آخر، اشتبكت الولايات المتحدة والصين في الأمم المتحدة بسبب هونغ كونغ، أمس، بعدما عارضت بكين طلبا من واشنطن بانعقاد مجلس الأمن الدولي لمناقشة خطة الصين فرض تشريع جديد للأمن القومي في هونج كونج، وقالت بعثة الولايات المتحدة لدى المنظمة الدولية في بيان إن القضية "مبعث قلق عالمي بالغ يمس ضمنا السلم والأمن الدوليين" ومن ثم تستدعي اهتماما عاجلا من المجلس الذي يضم في عضويته 15 دولة.في المقابل، كتب سفير الصين لدى الأمم المتحدة، تشانغ جون، على تويتر أن الصين "ترفض رفضا قاطعا هذا الطلب الذي لا يستند لأساس" لأن تشريع الأمن القومي الخاص بهونغ كونغ مسألة داخلية "لا شأن لمجلس الأمن بها".وقال تشانغ: "الوقائع تثبت مرة بعد أخرى أن الولايات المتحدة هي من يثير المشاكل في العالم. الولايات المتحدة هي من انتهكت التزاماتها بوجب القانون الدولي. إن الصين لتحث الولايات المتحدة على أن توقف فورا سياسة القوة وممارسات التنمر".