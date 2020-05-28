"الوطنية للإعلام" تكشف حقيقة فتح مسجد التليفزيون غدا

نفى عبد العزيز عمران، رئيس الإدارة المركزية للبرامج الدينية بالهيئة الوطنية للإعلام، ما تردد على مدار الساعات الماضية، بشأن فتح مسجد التليفزيون، غدًا الجمعة، مؤكداً أن هذا الكلام عارٍ تمامًا عن الصحة.

وقال "عمران" لـ"الوطن"، إن مسجد التليفزيون لازال مغلقًا، اتباعًا لإجراءات الحكومة لمواجهة فيروس كورونا، بينما سيُفتح مسجد السيدة نفسية فقط، حيث تُنقل شعائر صلاة منه.

وأوضح أنه تم إسناد مهمة قراءة قرآن صلاة الجمعة إلى الشيخ محمود الخشت، بينما سيُلقي الخطبة الشيخ على الله الجمال، موضحًا أن نقل الشعائر سوف يبدأ قبل أذان الجمعة بعشرين دقيقة، لتكون مدة الخطبة والصلاة ربع ساعة فقط.

وأوضح أن المُكلفين بنقل شعائر صلاة الجمعة، من التليفزيون المصري، يبلغ عددهم نحو 20 فردًا، إذ يحرصون على الالتزام بالاجراءات الاحترازية والوقاية، فضلًا عن ارتداء الكمامات ورش الكحول والمطهرات، مع ضرورة التباعد الاجتماعي، لافتًا إلى نقل القنوات الخاصة لشعائر صلاة الجمعة عن بث التليفزيون المصري.

وكانت وزارة الأوقاف، قد أكدت في بيان لها، أن صلاة الجمعة المقبلة بمسجد السيدة نفيسة بنفس ضوابط صلاة العيد.

وشملت ضوابط العيد بمسجد السيدة نفيسة حضور نحو عشرين مصليا فقط من العاملين بالأوقاف وبمراعاة ضوابط التباعد الاجتماعي والإجراءات الوقائية، ومراعاة وجود مسافة نحو متر ونصف على الأقل بين كل مصل وآخر.