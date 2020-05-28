باحث اقتصادي: مصر تجاوزت أسوأ آثار كورونا الاقتصادية

قال محمد نجم الباحث الاقتصادي، إن الذروة الخاصة بالأزمة الاقتصادية لتداعيات فيروس كورونا كانت منذ منتصف مارس حتى أبريل، وبدأنا نتجاوزها في نصف مايو، وأصبحت الأمور أهدأ إلى حد ما، لافتا إلى أن معدل فقدان الوظائف في الولايات المتحدة الأمريكية في مارس كان 6 ملايين وظيفة، لكن في الأسبوع الأخير وصل العدد إلى 2 مليون، لكن المؤشر مطمئن إلى حد ما.

وأضاف نجم، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الآن"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أن سوق النفط العالمية مؤثر جدا على الاقتصاد العالمي، بما فيه الاقتصاد المصري، وأن أمس كان هناك محادثات بين ولي العهد السعودي والرئيس الروسي على تخفيض إنتاج النفط، وهو شيء هام جدا للحفاظ على الأسعار، واستطعنا تجاوز أسوأ نقطة، ولم نصل لمرحلة ما قبل أزمة كورونا، ولكن في مرحلة الخروج.

وتابع، أن هناك قطاعا مشتركا أصابه ضرر بالغ في كل الدول ما عدا الولايات المتحدة الأمريكية، وهو موارد النقد الأجنبي للعملة الصعبة، لأن أمريكا مطبعة الدولار، مشيرا إلى أن كل دول العالم لديها أزمة كبيرة في النقد الأجنبي وكل دولة اتخذت إجراءات وفقا لظروفها، فمصر و100 دولة أخرى اتجهت لصندوق النقد الدولي، وطرحت مصر سندات بـ 5 مليارات دولار، لافتا إلى أنه "حصل لدينا توقف صعب وخطير في السياحة والاستثمار الأجنبي، وبالتالي كان لابد من تعويض هذه الموارد الضائعة بشكل سريع".