"بوابة تعقيم" هدية من حزب الحرية المصري لمستشفى مطروح العام

أعلن ياسر غنيم أمين عام حزب الحرية المصري بمطروح ،اليوم، أن أمانة مطروح أهدت مديرية الصحة بمطروح بوابة تعقيم للمساهمة في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، ووضعت فى مستشفى مطروح العام، وذلك إيمانا بضرورة تكاتف جميع القوى السياسيه وأطياف الشعب لمواجهة جائحة فيروس كورونا.

وأكد ماهر النزاوى الأمين المساعد للحزب بمطروح على دعمة الكامل لجيش مصر الأبيض لمواجهه فيروس كورونا، وأن قيادات الأمانات المختلفة بالحزب يعملون دائما على نشر الوعى وتوعية أهالى مطروح بالإجراءات الوقائية والإحترازية التى يجب اتباعها للحد من انتشار هذا الفيروس.

ولفت "غنيم" خلال زيارة قيادات الحزب لمستشفى مطروح العام ،اليوم، أن حزب الحرية المصرى برئاسة الدكتور صلاح حسب الله المتحدث الرسمى باسم مجلس النواب و،كامل أعضائه وقياداته يقدمون الدعم لمنظومة الصحة بمطروح خاصة فى مواجهة جائحة فيروس كورونا، سائلين المولى عز وجل أن يحفظ مصر كنانة الله فى أرضه قيادة وشعبا من كل شر، وأن يُديم علينا نعمة الأمن والأمان وأن يحقق الشعب المصرى ما يتمناه من تنمية وإزدهار وتقدم.