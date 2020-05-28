في 4 أيام.. "الدلع حلو" للمطربة سمر تتجاوز مليون مشاهدة

استطاعت المطربة سمر أن تحقق نجاحًا كبيرًا من خلال أغنيتها الجديدة "الدلع حلو"، والتي طرحتها منذ 4 أيام، وذلك رغم الظروف الصعبة التى تمر بها البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد.

وتجاوزت أغنية "الدلع حلو" المليون مشاهدة، منذ طرحها، حيث نالت إعجاب الجمهور.

وتعد "الدلع حلو" والتى تم تصويرها بطريقة الفيديو كليب، أحدث أغاني المطربة سمر بعد آخر أغانيها "بنت الأصول"، والتي شهدت نجاحًا كبيرًا أيضًا وقت طرحها، وكانت من كلمات الشاعر رضا المصري، وألحان الموسيقار فارس فهمي، وتوزيع الموزع أشرف البرنس، وتحت قيادة المخرج إليو الشايب.

"الدلع حلو" من كلمات أحمد شكري، وألحان مصطفي شكري، وتوزيع مونتي، ومكس وماستر ياسر أنور.

وتعيش سمر حالة من النشاط الفني، وذلك وسط النجاح التي حققته خلال الفترة الماضية بعد طرحها عدد كبير من الأغاني التي تعاونت فيها مع كبار الملحنين والموزعين والشعراء، وحققت نسب مشاهدة عالية.