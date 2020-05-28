تقرير: تراجع حاد للتجارة في مجموعة الـ20 بسبب كورونا

ذكرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، اليوم، أن حجم التجارة الدولية في مجموعة الـ20 التي تمثل أكبر اقتصادات العالم سجل انخفاضًا حادًا في الربع الأول من العام الجاري، نتيجة آثار جائحة كورونا المستجد "كوفيد 19"، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وذكرت المنظمة في تقرير لها أن صادرات بلدان مجموعة الـ20 انخفضت بنسبة 4.3% في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، كما انكمش حجم الواردات بنسبة 3.9%.

ونبه تقرير المنظمة الى أن المؤشرات الأولية تشير إلى "انحدار أكثر حدة في الربع الثاني من العام الجاري".

فرنسا تسجل هبوطًا حادًا في حجم التجارة

واوضح التقرير أن فرنسا سجلت هبوطًا حادًا في حجم التجارة حيث تراجعت صادراتها بنسبة 7.1%، فيما انخفضت الصادرات الهندية بنسبة 9.2%، بينما انخفضت الصادرات الإيطالية بنسبة 4.9%، كما انكمشت صادرات بريطانيا بنسبة 7.8%.

وعلى صعيد الواردات، سجلت فرنسا تراجعًا بنسبة 7.0%، والهند بنسبة 2.3%، وإيطاليا 5.6%، وبريطانيا بنسبة 6.5%.

وأشار التقرير الى أن باقي الاقتصادات الرئيسية في مجموعة العشرين كان تأثرها متفاوتًا وفقًا لمدى القيود وإجراءات الإغلاق التي فرضتها لمواجهة الجائحة.