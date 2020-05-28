حبس 3 مدمنين قتلوا زميلهم بحقنة مخدرة وحرقوا جثمانه بحلوان

قررت النيابة العامة حبس 3 مدمنين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة حرق جثمان زميل لهم، بعد وفاته بجرعة مخدرات زائدة، للهرب من المسئولية الجنائية، حيث لجأوا إلى تلك الحيلة بعدما فوجئوا بوفاة الشاب خلال حقنه بالمخدرات، وانتدبت النيابة الطب الشرعى لتشريح جثمان المجنى عليه لبيان أسباب الوفاة.

وكشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تبلّغ لقسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة بالعثور على جثة لذكر مجهول فى حالة تفحم كامل داخل مبنى «مهجور مكون من طابقين» خلف مستشفى حميات حلوان بمنطقة منشية أطلس، دائرة القسم. وتوصلت التحريات إلى أن المجنى عليه دائم التردد على المبنى لتعاطى المواد المخدرة بصحبة ثلاثة عاطلين. وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام، وبالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة، أسفرت عن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة.