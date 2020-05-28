ناقد: مسلسل "بـ100 وش" أفضل عمل كوميدي في دراما رمضان 2020

قال الناقد الفني محمود قاسم، إن الأعمال الكوميدية هذا العام ظُلمت بسبب جودة الأعمال الأخرى التشويقية والاجتماعية، مشيرًا إلى أن أفضل عمل كوميدي في رمضان هو مسلسل "بـ100 وش" للمخرجة كاملة أبو ذكري.

وأضاف لـ"الوطن"، أن "أبو ذكري" استطاعت أن تصنع حالة من التعاطف مع العصابة النصابة، وأصبح الجمهور يتابع عمليات النصب بتحمس شديد، كما استطاعت المخرجة أن تخرج من نيللي كريم إمكانيات كوميدية ملحوظة، بعد أن ذاع صيتها في الأدوار الحزينة أو ما تسمي بـ"النكد".

وبشأن كوميدية الفنان إسلام إبراهيم، قال، إن شخصيته في المسلسل جاءت مميزة، حيث أن "إفيهاته" حاضرة باستمرار، وبمجرد حضوره علي الشاشة يبعث طاقة إيجابية وحالة من الكوميديا.

"بـ100 وش" بطولة نيللي كريم، وآسر ياسين، وإسلام إبراهيم، وزينب غريب، ومن إخراج كاملة أبو ذكري.