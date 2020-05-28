خالد رمزي: لحنت "أنا الواقف في الاستقبال" في 10 دقائق

بعد فترة غياب طويلة، أطلق الفنان خالد رمزي أغنيته الجديدة، "أنا الواقف في الاستقبال"، والتي يجسد فيها بطولات الجيش المصري الأبيض من الأطباء والممرضين، فى ظل تعاملهم مع المصابين بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

يتحدث رمزي لـ"الوطن" عن كواليس الأغنية قائلا: " منذ فترة طويلة وأنا مبتعد عن الغناء بسبب الظروف التى آلت إليها الموسيقى والغناء خلال السنوات الماضية، ولكن خلال فترة الحظر والظروف التى نمر بها خلال الوقت الراهن، وقع أمامي على الفيسبوك كلمات وشعر من طبيب مصري كتب شعوره عن الصعوبات التى يواجهها خلال التعامل فى الظروف الحالية، فلم أتمالك نفسي، وقمت بسحب العود ولحنت تلك الكلمات فى 10 دقائق، وأرسلت الأغنية لصديقي الموزع طارق الرفاعي بدولة الكويت لكي يوزعها لي، وقمت بتسجيلها فى استوديو صديقي خالد محسب".

تابع: "حاولت أن أتواصل مع الطبيب صاحب الكلمات ولكني حتى الآن لم أستطع الوصول إليه، على رغم من أني تحدثت مع أصدقائي الأطباء لكي يساعدوني فى الوصول له".

وأشار رمزي إلى أنه أحب أن تكون موسيقى الأغنية قريبة من مارش عسكري، لتكون رسالتها قوية على آذان الجمهور.

وأضاف: "سعدت للغاية بأن الأغنية استطاعت خلال أقل من أسبوع أن يصل عدد مشاهديها عبر افيسبوك ويوتيوب لأكثر من 60 ألف مشاهد، على رغم من عدم قيام أي شخص بمساعدتي، إضافة إلى الصعوبات التي واجهتها فى عرضها على القنوات".