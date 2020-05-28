وفاة سيدة من قنا بعد نصف ساعة من إبلاغها بسلبية عينة كورونا

توفيت سيدة أربعينية داخل مستشفى حميات قنا العام بعد نصف ساعة من إبلاغها بسلبية التحاليل الخاصة بفيروس كورونا، فيما أكد مدير مستشفى قنا العام أن الوفاة طبيعية.

وقال الدكتور سيد الكاشف، مدير حميات قنا، أن السيدة تدعى، فاطمة.أ.ع، 47 عامًا، مقيمة بإحدى قرى مركز قنا، دخلت حميات قنا مصابة بفيروس كورونا وأثبتت التحاليل النهائية أنها سلبية بعد دخولها قسم العناية، وبعد إبلاغها بسلبية عينتها، وخلال اطمئنان الممرضات عليها وجدوها متوفية.

وأشار إلى أن المريضة كانت تعاني من سكر وضغط، لافتا إلى أن ذويها جاءوا واستلموا جثتها.