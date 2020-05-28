ادعى أنه المهدى المنتظر.. القبض على موظف هاجم الأزهر بالبحيرة

ألقت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، القبض على موظف إداري بمجلس مدينة كوم حمادة، لاتهامه بإنشاء صفحة على فيس بوك، تروج لأفكار مغلوطة عن الدين الإسلامى، وتهاجم مؤسسات الدولة الدينية، وادعائه أنه المهدى المنتظر.

كان المتهم الذى يدعى "ع.ف.د" 54 سنة، حاصل على دبلوم فنى، أنشأ صفحة على فيس بوك، تهاجم مؤسسات الدولة خاصة الأزهر الشريف والأوقاف، واصفًا علماءه ب"الضالين"، وهو ما أثار غضب رواد موقع التواصل الاجتماعى، وتقدم العديد بالشكاوى والبلاغات ضده.

وزعم عبر صفحته أنه من نسب الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وينتمي إلى نقابة الأشراف، وادعى أنه صاحب معجزات إلهية، وكذلك روجت صفحته الشخصية لعمليات بيع الآثار الفرعونية، والتى نشر خلالها مجموعة من التماثيل التى يشتبه أنها أثرية.

وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وحجز المتهم بمركز شرطة كوم حمادة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.