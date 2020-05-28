إصابة عامل إثر انفجار اسطوانة غاز داخل منزله بوادى النطرون

أصيب عامل، منذ قليل، بحروق وجروح متفرقة بالجسم، إثر انفجار اسطوانة غاز داخل منزله، بمركز وادى النطرون بالبحيرة، وأحدث الانفجار بعض التلفيات بالمنزل وحريق، وسيطرت قوات الحماية المدنية على الحريق.

وكانت مستشفى جراحات اليوم الواحد بوادى النطرون، استقبلت وليد عبدالمنعم أبوزيد، 45 سنة، مصاب بحروق وجروح متفرقة بالجسم، وأخطرت الجهات الأمنية لاتخاذ اللازم.

وبالانتقال والفحص، تبين انفجار اسطوانة غاز، منزل المصاب الكائن بقرية عبدالحميد أبوزيد، التابعة للوحدة المحلية لقرية أحمد عرابى بوادى النطرون، وأسفر الانفجار عن تهدم أجزاء من المنزل وإحداث تلفيات بمحتوياته، وإصابة المذكور.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.