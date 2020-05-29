النمسا: لن نتسامح مع الجمعيات التركية التي تستغل الدين في السياسة

قالت وزيرة الدولة النمساوية لشؤون الاندماج سوزانا راب، إن بلادها لن تتسامح مع الجمعيات التركية في البلاد التي تستغل الدين في أغراض سياسية وتحارب الديمقراطية في أوروبا.

وأوضحت راب - في تصريح اليوم، ردا على حفل في السفارة التركية في فيينا "تم فيه الإساءة إلى أوروبا" - إن الحكومة ستراجع كافة الجمعيات التركية فى النمسا وتنقيتها من التطرف.

وأشارت الوزيرة النمساورية، إلى أن الجالية التركية في النمسا تقاوم الاندماج ولها توجهات سلبية نحو الدولة النمساوية، مضيفة أن أنشطة الجمعيات التي تمثل الجاليات الأجنبية في البلاد موضع تقييم جديد لمعرفة مدى مطابقتها للقانون خاصة فيما يتعلق بالتمويلات الأجنبية المحظورة.