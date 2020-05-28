حظر التجول الشامل في الأردن يدخل حيز التنفيذ لمدة 24 ساعة

دخل حظر التجول الشامل في الأردن حيز التنفيذ لمدة 24 ساعة، وفقًا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية، مساء اليوم، ولم تذكر القناة الإخبارية مزيدًا من التفاصيل.

وأعلنت السلطات الأردنية، اليوم، إعادة فتح المساجد والكنائس اعتبارًا من 5 يونيو المقبل، وفق ضوابط ومعايير تتعلق بالسلامة العامة.

من جانبه، قال وزير الاوقاف الأردني محمد الخلايلة، إنه سيعاد فتح المساجد لصلاة الجمعة، وفقًا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز" في وقت سابق، اليوم.

ويأتي ذلك فيما نقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا" عن وزير الصحة الأردني سعد جابر إعلانه تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ليرتفع عدد الإصابات إلى 728 حالة.

وأضاف "جابر"، أن الحالات الجديدة هي لسائقي شاحنتين من حدود العمري (أحدهما أردني)، و6 حالات لأردنيين قادمين من روسيا، مشيرًا إلى تسجيل 11 حالة شفاء في البلاد.