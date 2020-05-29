أستاذ مناعة يوضح الفرق بين البرد العادي والإنفلونزا وفيروس كورونا

قال الدكتور أشرف عقبة رئيس قسم الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس، إنه يجب التفريق بين البرد والإنفلونزا وفيروس كورونا لأن الأعراض تنفسية في الثلاثة أمراض، لافتاً إلى أن أعراض البرد العادي تكون في الجهاز التنفسي العلوي وتكون رشح واحتقان في الحلق وبعض الأحيان يكون هناك ارتفاع في درجة الحرارة، وفي الإنفلونزا تزيد الأعراض عن طريق التهاب شعبي بجانب أعراض البرد العادي.

وأضاف عقبة، خلال حواره في برنامج "المواجهة"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أن أعراض فيروس كورونا تكون في الحويصلات الهوائية أكثر وبالتالي من الممكن أن يشتكي المريض من ارتفاع في درجة الحرارة وكحة ناشفة ومن الممكن أن يصاحبها ضيق في التنفس، لافتاً إلى أنه إكلينيكيا من الممكن أن نجد بعض الأشخاص يشتكون من أعراض البرد والانفلونزا وبعض الأحيان يكون هناك التهاب رئوي غير الالتهاب الشعبي فالأعراض متشابهة لكن خلال الجائحة التي نعيش فيها حالياً فإن معظم من يعانون من أعراض تنفسية مع ارتفاع في درجة الحرارة نعتبر أن هذه الأعراض من الممكن أن تكون كورونا على الأرجح، وبالتالي يتم التعامل مع هذا الشخص أنه يشتبه فيه أن يكون مصابا بفيروس كورونا.

وأكد، أن أعراض فيروس كورونا ليست تنفسية فقط لكن هناك أعراض أخرى كما هو مشهور عنها أنه يوجد بعض الآلام في العضلات وبعض الأحيان يكون هناك صعوبة في حاسة الشم أو فقدانها والتذوق والصداع واحمرار العينين.