"الغول" يدين عنف الشرطة الأمريكية تجاه المواطنين الأفارقة

أدان النائب محمد الغول عضو مجلس النواب ورئيس المفوضية العليا لحقوق الإنسان فى مجلس التعاون الدولى والعلاقات الدبلوماسية، ما حدث في مينيا بوليس الأمريكية مع المواطن الأمريكي جورج فلويد من قبل الشرطي الذي أجهز بركبته على عنق المواطن الأمريكي من أصول أفريقية ولم يستمع إلى استجدائه بأنه غير قادر على التنفس حتى فارق الحياة.

وقال "الغول" إن هذا المقطع الذى تناقلته كل وسائل الإعلام هو أبعد ما يكون عن الشعور الإنسانى وحقوق الإنسان.

وأوضح قائلا إن الضابط الأمريكى له سجل حافل من التعامل العنيف ضد أصحاب البشرة السمراء، ما يشير إلى العنصرية الشديدة التي يعاني فيها المواطنون الأمريكيون من أصول أفريقية.

وقال: كما أنه حتى الآن لم يدن أى ضابط شرطة أمريكى لقتله مواطنا من أصحاب البشرة السمراء طوال الفترة الماضية التى سقط فيها ربما مئات الضحايا مما ينذر بالمزيد من الاحتقان فى الفترة المقبلة، لذا آمل أن تتخذ الإدارة الأمريكية كل الإجراءات التى تحفظ حقوق الإنسان للمواطنين أصحاب البشرة السمراء، وكذا التعامل بأقصى درجات ضبط النفس تجاه الاحتجاجات المشروعة التى قام بها المواطنون فى مينيا بوليس للتعبير عن رفضهم للعنصرية التى تتبعها الشرطة الأمريكية ضد المواطنين الأمريكيين من أصول أفريقية.