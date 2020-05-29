"السياحة": لا عودة للنشاط قبل تطبيق إجراءات الأمان ضد كورونا

قالت غادة شلبي، نائب وزير السياحة، إنه لن يتم إعادة السياحة مرة أخرى بدون التأكد من تطبيق كل الإجراءات المرتبطة بزيادة معدلات الأمان للعاملين بالقطاع والسائحين في كل الفنادق على الأراضي المصرية: "بنراجع كل القطاعات، والعاملين بقوا فاهمين يتعاملوا إزاي مع النزلاء، وطريقة تقديم الأطعمة".

وأضاف "شلبي" خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج "التاسعة" والمذاع على الفضائية المصرية الأولي، أن قرار إعادة 25% من النشاط السياحي خلال الفترة المقبلة جاء بعد اتخاذ معايير كثيرة بخصوص القادمين من الخارج: "مش عايزين نستقطب المرض من دول أخرى، وفيه دول فتحت السياحة الخارجية وإحنا شايفينهم مستعجلين، أو ممكن الأمور بالنسبة لهم أكثر وضوحا".

وأوضحت أن الوزارة تستعد وتقوم بمراجعة كل الإجراءات بكل القطاعات، بينما يظل قرار إعادة الطيران الخارجي إلى مصر هو قرار سيادي بالدرجة الأولى.