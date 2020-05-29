جزء من التطوير.. انتهاء ردم نفق العروبة بعد أسبوع عمل

أعلن إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، انتهاء ردم نفق العروبة في مصر الجديدة، بعد غلقه لمدة أسبوع، مع تحويل مسار المرور في منطقة العروبة بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور القاهرة.

وقال نائب المحافظ، لـ"الوطن"، إن محافظة القاهرة قررت ردم النفق نظرا للاختناقات المرورية التي كان يسببها في شارع صلاح سالم، مشيرا إلى أن توسعة صلاح سالم وبناء الكوبري الجديد وردم نفق العروبة جزء من المشروع القومي لإنشاء كباري ومحاور جديدة في مصر الجديدة وشرق القاهرة.

وأضاف صابر، أنه تم استغلال فترة إجازة عيد الفطر في ردم النفق ومطلع الأسبوع الجاري.