قوافل ثقافية لتوعية أبناء الوادي الجديد من كورونا

أعلنت مديرية الثقافة الجماهيرية بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، عن تنفيذ قوافل ثقافية لتوعية المواطنين بطرق الوقاية من فيروس كورونا.

وقال محسن حسب، مدير عام مديرية الثقافة الجماهيرية بالوادي الجديد، إنه يجري تنفيذ القوافل من خلال سيارات تابعة للمديرية تبث مجموعة من الإرشادات بطرق الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، وأهمية التباعد الاجتماعي وطرق استخدام المعقمات ووسائل الوقاية الشخصية.

وأوضح محسن، أن القافلة تجوب حاليا مدينة الخارجة بجميع ضواحيها وأحيائها السكنية.

وجار تنفيذ هذه القوافل في باقي قرى ومدن ومراكز المحافظة، بهدف توعية المواطنين بالحماية الشخصية من الإصابة بالفيروس وأهمية الالتزام بقرارات حظر التجوال.