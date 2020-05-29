مدرس رياضيات بالمرج.. وفاة الحالة الثامنة بين المعلمين بفيروس كورونا

أعلنت نقابة المعلمين حالة وفاة جديدة بين المعلمين بسبب فيروس كورونا، وهو خالد صلاح الدين عبد الغفار معلم رياضيات بمدرسة خالد بن الوليد الابتدائية المسائية إدارة المرج التعليمية التابعة للقاهرة.

ونعى خلف الزناتي نقيب المعلمين، وفاة مدرس الرياضيات مقدما التعازى لأسرته.

وأصدر الزناتي، تعليمات فورية إلى رئيس النقابة الفرعية بالقاهرة، لتقديم كل المساعدة الممكنة لأسرة المعلم الراحل لمساعدتهم في تجاوز المحنة ومصابهم الأليم، وتسليم إعانة عاجلة من النقابة العامة لهم.

جدير بالذكر، أن عدد وفيات المعلمين نتيجة إصابتهم بفيروس كورونا المستجد وصل إلى 8 حالات حتى الآن .