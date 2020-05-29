خطة الأزهر للتعايش مع كورونا.. كمامة وإلغاء مصافحة وتقليل عمالة

كشف قطاع المعاهد الأزهرية كواليس خطة التعايش مع فيروس كورونا وعودة الحياة داخل قطاع المعاهد، خلال الفترة المقبلة.

وعمم قطاع المعاهد منشور على المحافظات، شمل عددا من القرارات التي سيجرى تطبيقها اعتبارا من الغد 30 مايو ، في المعاهد الأزهرية التي يصل عددها لأكثر من 10 آلاف معهد، وحمل المنشور توقيع الشيخ علي خليل رئيس قطاع المعاهد الأزهر، المنشور برقم 17 لعام 2020.

وشمل المنشور الذي حصلت "الوطن" على صورة منه، قرارا باستمرار العمل بالدواوين المناطق الأزهرية والإدارات التعليمة والمعاهد الأزهرية في حدود أقل عدد ممكن من العاملين، بحيث يقتصر على مجموعة العمل اللازمة فقط، فتسيير العمل اعتبارا من 30 مايو 2020 ولمدة 15 يوما، وفي ضوء التعليمات السابقة في هذا الشأن.

وبحسب المنشور، يستمر إعفاء العاملين المقيمين في محافظة أخري أو مركز آخر بعيدا عن مقر العمل لمدة 15 يوما اعتبارا اليوم من 30 مايو، تخفيضا لأعداد العاملين في كل موقع، والتنبيه والتشديد على أنّه اعتبارا من بعد غد الأحد 31 مايو يمنع تماما دخول أي من العاملين أو المترديين لمقرات قطاع المعاهد الأزهرية والمناطق الأزهرية الإدارية والتعليمة دون كمامة واقعة.

ووفقا لخطة التعايش، فجرى منع المصافحة بالأيدي ومنع التجمعات غير المبررة، والتحرك في الممرات والسلالم بصورة جماعية.

وأكد قطاع المعاهد أنه في حال ثبوت أو مخالفة لتلك القرارات سيتم مساءلة المتسبب، وعلى الجهات المتخصة اتخاذ ما يلزم نحو الالتزام التام بما ورد في المنشور.