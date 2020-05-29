بـ الكمامة.. بدء العمل في 4 إدارات شرطية وخدمية الإثنين المقبل

تقرر استئناف العمل بكل وحدات وأقسام الإدارات الشرطية الخدمية وهي: "الأحوال المدنية، الجوازات والهجرة والجنسية، تصاريح العمل، تحقيق الأدلة الجنائية"، على مستوى الجمهورية اعتباراً من يوم الإثنين الموافق 1 يونيو المقبل.

وتيسيراً على المواطنين، تقرر تمديد ساعات العمل خلال شهر يونيو حتى الساعة 5 مساءً.

وأهابت وزارة الداخلية، بجميع المواطنين المترددين على المنشآت الشرطية الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية وضرورة ارتداء الكمامة كشرط أساسي للتردد على الوحدات المشار إليها، وكذا ضرورة الالتزام بالمسافات الآمنة في أثناء ترددهم على الوحدات حرصاً على سلامتهم وسلامة العاملين داخل الوحدات.