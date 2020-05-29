فلويد.. أمريكي فقد وظيفته بسبب كورونا ولفظ أنفاسه الأخيرة تحت ركبة شرطي

قبل وفاته بعد تعليقه لمدة دقائق تحت ركبة ضابط شرطة منيابوليس، كان جورج فلويد يعاني من المصير الذي يعانيه ملايين الأمريكيين، نتيجة جائحة كورونا حيث كان عاطلا عن العمل ويبحث عن وظيفة جديدة.

انتقل جورج فلويد إلى منيابوليس من مسقط رأسه هيوستن، قبل عدة سنوات، على أمل العثور على عمل وبدء حياة جديدة، لكنه فقد وظيفته كحارس في مطعم عندما أصدر حاكم ولاية مينيسوتا أمرا ببقاء المواطنين في المنزل.

اتصل موظف في محل بقالة منيابوليس بالشرطة، ليلة الاثنين، بعد أن زعم ​​فلويد أنه حاول تمرير فاتورة مزورة بقيمة 20 دولارا.

في مقطع فيديو للهواتف المحمولة منتشر على نطاق واسع للاعتقال اللاحق، يمكن رؤية فلويد، الذي وضح أنه من أصول أفريقية، على الأرض ويداه مقيدتان خلف ظهره بينما يضغط عليه الضابط ديريك شوفين إلى الرصيف وركبته على عنق فلويد.

أظهر الفيديو تشوفين، وهو الضابط الأبيض، يمسك فلويد لدقائق بينما يشكو فلويد من أنه لا يستطيع التنفس، وينتهي الفيديو بمسعفين مساعدين يرفعون فلويد على نقالة ويضعونه في سيارة إسعاف.

اتهم فلويد في عام 2007 بالسطو على منزل في هيوستن وفي عام 2009 حكم عليه بالسجن لمدة 5 سنوات كجزء من صفقة التماس، وفقا لوثائق المحكمة.

وانتقل فلويد وبعض الأصدقاء إلى منيابولس بحثا عن وظائف في عام 2014، وكان يتطلع إلى "البدء من جديد، بداية جديدة"، بحسب موقع "مينيسوتا سي بي إس" الأمريكي.

وحصل فلويد على وظيفة في مجال الأمن الوظيفي في متجر في وسط مدينة منيابوليس، وبدأ فيما بعد العمل في وظيفتين ، واحدة يقود الشاحنات والأخرى كحارس وأصبح مشهورا في جميع أرجاء المدينة باسم جورج فلويد الضخم.