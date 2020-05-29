عاجل.. متحدث "الحج" السعودية لـ"الوطن": تعليق العمرة والحج مستمر

حسم حاتم قاضي المتحدث الرسمي باسم وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية، الجدل الذي أثير عبر عدد من وسائل الإعلام بشأن صدور قرار سعودي بعودة رحلات العمرة والحج، خصوصا بعد إعلان المملكة خطة العودة للحياة الطبيعية بعد إغلاق تام أعقب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكد "قاضي"، في تصريح خاص لـ"الوطن"، استمرار تعليق العمرة والحج، وفق ما أعلنته الوزارة رسميا مساء أمس الأول.

ولفت المتحدث، إلى بيان الوزارة الذي أكد أنه بموجب قرارات القيادة الرشيدة لتطبيق الإجراءات المرحلية للعودة إلى الحياة الطبيعية، تؤكد وزارة الحج والعمرة استمرار تعليق العمرة والزيارة في الفترة الحالية.

وستتم المراجعة الدورية لذلك وفق مسار الجائحة والتوصيات الصادرة من اللجنة المختصة.

وكانت وسائل إعلام سعودية وعربية قالت إن المملكة العربية السعودية تتخذ مجموعة من الإجراءات الاحترازية المكثفة في الأماكن المقدسة، استعدادا لعودة رحلات العمرة وأيضا الحج.