8 عادات خاطئة يجب التوقف عنها لسلامة استخدام الكهرباء بالمنزل

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، 8 عادات خاطئة يقوم بها المواطن يوميا، أثناء استخدام الطاقة الكهربائية بالمنزل، التي يجب التوقف عنها لضمان سلامة وأمان استخدام الكهرباء، وهى كالآتي:

- وضع شريط لاصق على أسلاك الكهرباء دون مراقبته وتبديله، متى لزم الأمر.

- عدم فصل الكهرباء عن أي جهاز بعد استخدامه.

- عدم تغطية كل المقابس الكهربائية التي لا تستخدم.

- شراء ألعاب الأطفال الكهربائية التي تعمل من خلال توصيلها بمصدر الكهرباء، والأفضل منها تلك التي تعمل بالبطاريات.

- ملامسة المصابيح الكهربائية حينما تكون مضاءة.

- عدم التأكد دائما بأن مكان تثبيت المصباح الكهربائي غير مختل.

- البعض يضع تمديدات كهربائية تحت السجاد والفرش.

- من الخطورة وجود تمديدات كهربائية في الممرات والمداخل.