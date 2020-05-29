ضبط 10 آلاف كمامة مجهولة المصدر في النزهة والتجمع

تمكنت قوة أمنية تابعة لمباحث قسم شرطة النزهة، في أثناء المرور لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم من ضبط طالبين، وفرد أمن بشركة، مقيمين بدائرة قسمي شرطة النزهة والمرج.

جاء ذلك حال إستقلالهم سيارة ملاكى (ملك إحدى السيدات – قيادة أحدهما ويعمل عليها كسائق ) وعُثر بداخلها على ( عدد 7000 كمامة طبية معدة للبيع، جوال بداخلة كمية من أساتك بيضاء معدة لتصنيع الكمامات الطبية ، عدد 300 كرتونه فارغة ومعدة للإستخدام ) وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها ..

وبمناقشتهم إعترفوا بقيامهم بتصنيع المضبوطات بقصد طرحها بالأسواق بأسعار مرتفعة لتحقيق أرباح غير مشروعة ، مستغلان الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد .

كما تمكنت قوة أمنية تابعة لمباحث قسم شرطة التجمع الأول أثناء المرور لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم من ضبط ( مهندس - مقيم بدائرة القسم) حال إستقلاله سيارته الملاكى ،

وعُثر بداخلها على ( عدد 106ماسك واقى طبى، عدد 10بدلات عزل بيضاء اللون ، عدد 2940 كمامة طبية ، عدد 1400 قفاز طبى ، عدد 2 بكرة أستيك تستخدم فى تصنيع الكمامات ) وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها..

وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق بأسعار مرتفعة لتحقيق أرباح غير مشروعة مستغلاً الظروف الراهنة التى تمر بها البلاد .