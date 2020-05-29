"التنمية المحلية" ترفع 355 ألف طن مخلفات في إجازة العيد

أعلنت وزارة التنمية المحلية، جهود المحافظات لرفع تراكمات القمامة والمخلفات من داخل المدن والمراكز خلال أجازة عيد الفطر، مبينة أنها أسفرت عن رفع 355 ألف طن مخلفات صلبة من الشوارع والتخلص الآمن منها وذلك خلال الفترة من 23 مايو 2020 وحتى 28 مايو.

وقال شعراوي، في بيان قبل قليل، إن كمية المخلفات التي تم رفعها من إقليم القاهرة الكبرى (القاهرة والجيزة والقليوبية) بلغت 47٪؜ من إجمالي المتولد في تلك الفترة بمختلف المحافظات.

وكشف شعراوي، عن نجاح محافظة القاهرة في رفع 110 آلاف طن من المخلفات الصلبة، والجيزة 43 ألف طن، والقليوبية 17 ألف طن، والإسكندرية 25 ألف طن، وبني سويف 4 آلاف طن وجنوب سيناء 817 طنا، والغربية 12 ألف طن، وأسيوط 10 آلاف طن، والسويس 1636 طن، والمنوفية 16 ألف طن، والشرقية 15 ألف طن، والإسماعيلية 6203 طن، والأقصر 3689 طن، والدقهلية 10 آلاف طن، والمنيا 10 آلاف طن وأسوان 3 آلاف طن، والفيوم 10 آلاف طن، وقنا 2671 طنا، وكفر الشيخ 12 ألف طن، والبحيرة 21 ألف طن، ومطروح 3361 طنا، والبحر الأحمر 2822 طنا، ودمياط 4443 طنا، وشمال سيناء 1082 طنـ، وبورسعيد 2307 أطنان، والوادي الجديد 587 طنا، وسوهاج 8 آلاف طن.

وأشاد وزير التنمية المحلية، بالجهود التي بذلتها الوحدات المحلية والأحياء والمراكز والمدن، وهيئات نظافة وتجميل الجيزة والقاهرة وجميع العاملين بمنظومة النظافة برفع تراكمات القمامة والمخلفات بصورة يومية خلال إجازة العيد للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.