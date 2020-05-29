بـ"سلم خشب".. الخادمة وصديقتها وراء سرقة فيلا رجل أعمال بالتجمع

كشفت وزارة الداخلية، ملابسات بلاغ ورد لقسم شرطة التجمع الأول من ( مالك شركة - مقيم بإحدى الفيلات بدائرة القسم ) بإكتشافه سرقة ( مشغولات ذهبية ، مبالغ مالية ، هاتف محمول ، سماعة بلوتوث ، جهاز باور بنك ، 5 ساعات ماركات مختلفة ، 2 حقيبة يد حريمى بداخلهما زجاجات عطور ، 3 فرشة شعر ، 2 جهاز سشوار ) من داخل الفيلا سكنه ، ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بإرتكاب الواقعة 0

على الفور إنتقلت مباحث القسم وبإجراء المعاينة تبين سلامة جميع منافذ الفيلا .. وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال تفريغ كاميرات المراقبة بمحل الواقعة وفحص العاملين السابقين والحالين المترددين على الفيلا محل البلاغ أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة ( خادمة سابقة طرف المجنى عليه - مقيمة بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالإشتراك مع صديقتها وتعمل خادمة و مقيمة بذات العنوان ) .

عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما تم ضبطهما وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة ، وأقرت الأولى بأنها نظرا ً لسابقة عملها كخادمة طرف المجنى عليه إختمرت فى ذهنها فكرة سرقته ، وفى سبيل ذلك إستعانت بصديقتها المتهمة الثانية حيث تمكنتا من التسلل للفيلا بإسلوب (التسلق) والدلوف عبر سلم خشبى بحديقة الفيلا ، والإستيلاء على المسروقات ..

وتم بإرشادهما ضبط كافة المشغولات الذهبية المستولى عليها لدى ( عميلهما " سيئ النية " - عامل بمخبز - مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس) كما تم بإرشادهما ضبط باقى المسروقات بمسكن المتهمة الأولى .

بإستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات وإتهمهما بالسرقة .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .