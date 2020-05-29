ضبط 6 كيلو حشيش و1100 قرص مخدر مع خفير خصوصي بأطفيح
كتب:
الوطن
12:55 م | الجمعة 29 مايو 2020
أكدت تحريات ومعلومات مباحث مركز شرطة أطفيح بمديرية أمن الجيزة قيام (خفير خصوصى – مقيم بدائرة المركز – سبق إتهامه فى عدد 4 قضايا "شروع فى قتل، مخدرات") بالإتجار فى المواد والأقراص المخدرة، متخذاً من دائرة المركز مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى .
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم فى أحد الأكمنة التى أعدت خصيصاً لهذا الغرض بطريق الكريمات مستقلاً سيارة (ربع نقل – بدون أوراق أو لوحات معدنية) وبحوزته الآتى :
بندقية ، وعدد ( 6 ) خزينة لذات البندقية ، وعدد ( 535 ) طلقة نارية من ذات العيار .
كمية من مخدر الحشيش وزنت ( 6 كيلو جرام ) .
عدد ( 1100 ) قرص مخدر .
مبلغ مالى ، عدد ( 2 ) هاتف محمول .
بمواجهة المتهم إعترف بحيازته للمواد والأقراص المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع والهاتفين للإتصال بعملائهما والسلاح النارى والذخائر للدفاع عن نشاطه الإجرامى وإستخدام السيارة فى عملية النقل والترويج .
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .