ضبط 6 كيلو حشيش و1100 قرص مخدر مع خفير خصوصي بأطفيح

أكدت تحريات ومعلومات مباحث مركز شرطة أطفيح بمديرية أمن الجيزة قيام (خفير خصوصى – مقيم بدائرة المركز – سبق إتهامه فى عدد 4 قضايا "شروع فى قتل، مخدرات") بالإتجار فى المواد والأقراص المخدرة، متخذاً من دائرة المركز مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى .

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم فى أحد الأكمنة التى أعدت خصيصاً لهذا الغرض بطريق الكريمات مستقلاً سيارة (ربع نقل – بدون أوراق أو لوحات معدنية) وبحوزته الآتى :

بندقية ، وعدد ( 6 ) خزينة لذات البندقية ، وعدد ( 535 ) طلقة نارية من ذات العيار .

كمية من مخدر الحشيش وزنت ( 6 كيلو جرام ) .

عدد ( 1100 ) قرص مخدر .

مبلغ مالى ، عدد ( 2 ) هاتف محمول .

بمواجهة المتهم إعترف بحيازته للمواد والأقراص المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع والهاتفين للإتصال بعملائهما والسلاح النارى والذخائر للدفاع عن نشاطه الإجرامى وإستخدام السيارة فى عملية النقل والترويج .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .