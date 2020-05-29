نقيب أطباء كفر الشيخ يناشد الأهالي باتباع التعليمات: "ارتدوا الكمامة"

ناشد الدكتور عمرو أبو سمرة، نقيب أطباء محافظة كفر الشيخ، أهالي المحافظة، بالالتزام بالإجراءات الاحترازية التى أقرتها وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، منعاً لانتشار فيروس "كورونا المستجد".

وكتب أبو سمرة منشورا عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، يناشد فيه الأهالي بارتداء الكمامات ابتداء من غد السبت، اتباع التعليمات الآتية:

- الالتزام بارتداء الكمامة عند ذهابك إلى أي منشأة طبية عامة أو خاصة، المستشفيات العامة أو الخاصة، معامل التحاليل أو مراكز الأشعة، والعيادات الخاصة.

- عند الذهاب إلى تلك المنشآت ممنوع منعا باتا اصطحاب أكثر من فرد واحد فقط معك، اعلم تماما أن الأطباء دائما في خدمتك في أي مكان.

- ضرورة الالتزام حتى لا توقع أي غرامات عليكم حسب قرارات رئيس الوزراء.

وكان محافظ القاليم، اللواء جمال نور الدين، قد قرر منع دخول العاملين والمترددين على منشآت المحافظة، قبل ارتداء" الكمامة"، مؤكدا انها شرطا اجباريا للدخول.