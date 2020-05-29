محافظ أسوان يوجه بإرتداء العاملين للكمامات من الغد وغرامة 4 ألاف جنيه للمخالفين

فى إطار الإجراءات الإحترازية التى تقوم بها المحافظة للتصدى لانتشار جائحة كورونا خلال فترة ما بعد إنقضاء إجازة عيد الفطر المبارك تنفيذاً لقرارات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان تعليماته لكافة المنشآت والدواوين والمصالح الحكومية والوحدات المحلية والهيئات والبنوك والشركات التابعة للقطاعين العام والخاص بضرورة إلزام العاملين والمترددين عليها بارتداء الكمامات الواقية، وذلك إعتبارًا من غداً السبت 30 مايو لحين صدور إشعار آخر حيث سيتم توقيع غرامة 4 ألاف جنيه على كل من يخالف‪ هذا القرار.

مشدداً على أن القرار شمل أيضاً تطبيق إرتداء الكمامات بجميع الأسواق ، أو المجمعات والسوبر ماركت ، أو المحلات، أو أثناء التواجد بجميع وسائل النقل الجماعية والسيرفيس سواء العامة أو الخاصة حيث ستقوم الكمائن الثابتة والمتحركة الشرطية ومن إدارة المرور بتحرير المخالفات وخاصة لسائقى سيارات السرفيس في حالة ضبط أى سائق أو راكب لا يرتدى الكمامة ، وأوضح اللواء أشرف عطية بأن المحافظة قامت بالتنسيق مع القوات المسلحة و نقابة الصيادلة ورجال الأعمال والمستثمرين الوطنيين لتوفير كمامات بأسعار مخفضة ومجانية مع العمل على إغراق السوق المحلى بكميات إضافية منها لمنع خلق سوق سوداء أو محاولة بعض التجار الجشعين لرفع أسعارها.

لافتاً إلى أنه على الجانب الآخر هناك تنسيق مع قطاع أسوان العسكرى لتطهير و تعقيم البؤر المكتشف فيها إصابات بفيروس كورونا المستجد حيث تم تطهير منطقة حوض السويقة بحرى أطلس ، وأيضاً بمنطقة السيل الريفى ، كما تم تكليف الطب الوقائى بتنفيذ خطة التطهير والتعقيم طبقاً للمخطط تحت إشراف المحافظة .