"كتاب مصر" تنعى عونى عبدالرؤوف

نعت النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، برئاسة الدكتور علاء عبد الهادي، الدكتور عوني عبد الرؤوف، الرئيس الشرفى لاتحاد كتاب مصر، الذي رحل اليوم، عن عمر يناهز الـ 91 عاما.

وقال بيان النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر: "ننعى ببالغ الحزن والأسى رحيل قامة من قامات الثقافة في مصر بصفة خاصة وفي العالم بصفة عامة، فكان الراحل حالة فريدة ومجهود فذ في نشر علوم اللغة، رحل عن عالمنا اليوم تاركًا ميراث كبير من الكتب أمام الأجيال المتعاقبة".

وولد عوني عبدالرؤوف فى 1 سبتمبر 1929، وهو المدير العربي السابق للمدرسة الألمانية الإنجيلية بالقاهرة، والعميد السابق لكلية الألسن جامعة عين شمس، وعضو سابق فى لجنة الآداب بالمجلس الأعلى للجامعات، مقرر لجنة قطاع الآداب العليا لفحص بيانات المتقدمين لقوائم المحكمين.

حصل عبدالرؤوف على جائزة فريدرش ريكارت من ألمانيا 1986، وجائزة جامعة عين شمس التقديرية 2000، وجائزة اتحاد الكتاب المصري في مجال دراسات الاستشراق وشهادة تقدير 2003.