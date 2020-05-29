حاكم مينيسوتا الأمريكية يعلن تحمله كامل المسؤولية عما حدث من اضطرابات

أعلن حاكم ولاية مينيسوتا الأمريكية تيم والز، أنه يتحمل كامل المسؤولية عما حدث من اضطرابات أمس الخميس، مضيفا: "أعتذر عما حدث لقد خذلتكم وسأحرص على ألا يتكرر ذلك مستقبلا"، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية، مساء اليوم.

وأوضح والز، أن اعتقال مراسل صحفي لشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، خلال أدائه عمله غير مقبول نهائياً "وطالبت بالتحقيق في الأمر".

وأضاف حاكم ولاية مينيسوتا، أنه "يجب السماح للصحفيين بإخبار الناس بالحقيقة وحماية هؤلاء الصحفيين أولوية عليا لنا".

وكان حاكم ولاية مينيسوتا الأمريكية، وقع ، أمرا تنفيذيا، مساء الخميس، بتفعيل الحرس الوطني في مينيسوتا، فيما أُعلنت حالة الطوارئ في مدينة منيابوليس، بعد اندلاع احتجاجات ومظاهرات ضد مقتل جورج فلويد، الأمريكي من أصول أفريقية، على يد شرطي، بحسب "سي إن إن" الأمريكية.