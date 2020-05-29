وكيل "الشباب والرياضة" يؤكد استمرار الغلق أمام الرواد لجميع المراكز

أعلن سامي عبدالحليم، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسماعيلية، أنه استمرارا لمتابعة المديرية للفروع ومراكز الشباب والملاعب، والتأكيد على استمرار الغلق أمام الرواد لجميع المراكز والملاعب الرياضية.

وقال وكيل الوزارة، إنه تم تشكيل لجنة للمرور على فرع التل الكبير برئاسة عمرو عبد المجيد، رئيس الفرع، ونبيل عبد العظيم، متابع فرع التل الكبير، ومتابعة مراكز الشباب التابعة لفرع الشباب والرياضة بالتل الكبير، وهي مركز شباب المزارعة، وملعب الاتحاد بجوار الإدارة الزراعية، ومراكز شباب الظاهرية، وتل أبوحامد، وأبوحليفة، والجزيرة الخضراء، والدوايدة، والقرين الجديدة، والعهدة، والبعالوة الكبرى، وأبوعيادة، وأبوعاشور.

وأضاف أنه تم التنبيه على أعضاء مجالس الإدارات بمراكز الشباب باستمرار غلق الملاعب ومراكز الشباب وعدم تواجد أي من المترددين لحين ورود تعليمات جديدة بهذا الشأن، وتم توجيه بعض الملاحظات لمديري المراكز والتشديد عليهم بسرعة تلافي تلك الملاحظات التي ظهرت أثناء المتابعة.