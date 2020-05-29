"حملات الإزالة" : استرداد 8 أفدنة و20 ألف متر أملاكاً عامة بقنا

أسفرت الحملات التى شنتها الأجهزة التنفيذية بمختلف المحافظات للتصدى لمخالفات البناء وإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة خلال عطلة «عيد الفطر» عن استرداد 8 أفدنة ونحو 20 ألف متر مربع من الأراضى المملوكة للدولة فى محافظة قنا، حيث أعلن المحافظ، اللواء أشرف الداودى، أن الحملات التى تم تنفيذها، بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية، أسفرت عن إزالة 555 حالة بمختلف المدن والمراكز على مستوى المحافظة.

وأكد محافظ المنيا، اللواء أسامة القاضى، أن الحملات التى نفذتها الوحدات المحلية بمختلف مراكز المحافظة أمس، أسفرت عن إزالة 33 حالة تعديات بالبناء على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، منها 5 مخالفات بناء على مساحة 400 متر مربع، و23 حالة تعديات على الأراضى الزراعية بمساحة إجمالية 11 ألف متر مربع، و5 حالات بناء على أراضى الدولة بمساحة 850 متراً مربعاً، ليرتفع إجمالى التعديات التى تمت إزالتها خلال الفترة من 25 مارس الماضى، وحتى يوم أمس، إلى 812 حالة تعديات على الأراضى الزراعية، بمساحة 4 آلاف فدان، وأكثر من 3 آلاف مخالفة بناء على مساحة 422 ألف متر مربع.

وفى أسيوط، قال المحافظ، اللواء عصام سعد، إنه تمت إزالة 21 حالة تعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وبناء مخالف فى 5 مراكز بنطاق المحافظة.

كما أكد محافظ كفر الشيخ، اللواء جمال نور الدين، على مواصلة حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية والأملاك العامة، والتصدى لمخالفات البناء مع الالتزام بقرار وقف التراخيص لمدة 6 شهور، فيما تابع رئيس مدينة كفر الشيخ، اللواء شعبان مبروك، حملة استهدفت «تنكيس» طابق مخالف بأحد الأبراج السكنية فى منطقة «منشية ناصر»، غرب المدينة، بينما قادت رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، المهندسة عايدة ماضى، حملة لإزالة الأعمدة الخرسانية لمبنى تحت الإنشاء، بالمخالفة لقرار وقف أعمال البناء، حيث تمت إزالة 21 عموداً مسلحاً وتسويتها بالأرض، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.