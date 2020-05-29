 إثيوبيا تسجل 137 حالة إصابة جديدة بكورونا  

أعلنت وزارة الصحة الإثيوبية إصابة 137 حالة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" من أصل 5015 عينة تم اختبارها خلال 24 ساعة الماضية، ما رفع حالة الإصابات إلى 968 حالة في البلاد، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإثيوبية.

وكشفت الوزارة أن جميع الحالات الجديدة هي لمواطنين إثيوبيين تتراوح أعمارهم بين 4 و75 عامًا، غالبيتهم من الذكور.

ومن بين حالات الإصابة الجديدة، 109 حالات من أديس أبابا، و17 حالة من أمهرة، و8 من أوروميا، و2 من بني شانقول جوموز، وواحدة من ولاية عفار الإقليمية.

وأكدت الوزارة، أن 8 من الحالات الجديدة من منطقة تيجراي، وجميعهم لهم تاريخ سفر، و4 من منطقة أوروميا من بينهم اثنان لهما تاريخ سفر والآخرين ليس لديهم سوابق سفر ولا حالة اتصال بمصابين.

ووفقًا لوزارة الصحة، فإن 20 حالة من إجمالي الحالات الجديدة لديها سوابق سفر، و8 منهم لديهم اختلاط بمصابين للمرض بينما 109 ليس لديهم سوابق سفر ولا حالة اتصال بمصابين.