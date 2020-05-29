مدير "أطفال المنصورة": استقبلنا 500 مريض طوارئ خلال إجازة العيد

أعلن الدكتور أحمد الرفاعي، مدير مستشفي الأطفال بجامعة المنصورة، اليوم، تقديم الخدمة الطبية خلال إجازة عيد الفطر المبارك لـ500 مريض بقسم الطوارئ، ودخول لعدد 69 طفل ذو حالات حرجة لتلقي العلاج داخل المستشفى، وإجراء 240 جلسة غسيل دموي.

وقال الرفاعي، في تصريح صحفي، إنه تم إجراء جراحات مخ وأعصاب وجراحة أطفال عامة في قسم العمليات، ودخول لعدد 15 حالة لإجراء جراحات عاجلة، وإجراء 240 فحص أشعة تشخيصية ونسبة الخروج شفاء في هذا الأسبوع 96%.

وأضاف مدير مستشفى الأطفال، أنه شارك في تقديم الخدمة الطبية 20 أستاذا في القسم، و24 نوبتجية مدرس مساعد، و54 طبيبا مقيما، و280 إخصائية تمريض، و540 فنية تمريض.

وأشار إلى توفير معظم انتقالات أعضاء الطاقم الطبي من وإلى المستشفى نظرا لعدم توافر المواصلات، ولم يحدث بفضل الله أي خلل فى النوبتجيات والسهر حتى لا يؤثر ذلك على جودة الخدمة الطبية بالأعياد.

وتوجه الرفاعي بالشكر لكل هذا الفريق الضخم من أعضاء الطاقم الطبي، والفريق الإداري، ورئيس الفندقة الداخلية وفريقه، ورئيس الأمن وفريقه، والسائقين.