"عمد الحمام" يتقدم بمذكرة لوزير الإسكان لوقف إزالات المباني المقدم بشأنها طلبات تقنين

أرسل مجلس العمد والمشايخ بمدينة الحمام بمطروح، مذكرة إلى وزير الإسكان، وأخرى إلى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بوقف الإزالات للمباني المتقدم عليها طلبات تقنين أوضاع.

وذكر مجلس عمد ومشايخ الحمام بالمذكرة، أن الدستور أعطى الحق لسكان المحافظات الحدودية في التنمية ومراعاة الدولة لظروفهم الاقتصادية، والعمل على استقرارهم.

وقال نائب مطروح صلاح عياد، تضامنت مع مجلس عمد مشايخ قبائل الحمام فى مذكرتهم، وسيجرى عرضها على مدير مكتب رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان والمرافق، ووزير التنمية المحلية، ومحافظ مطروح، وذلك بشأن إعادة النظر فى قرار الإزالات، خاصة لمن قدم فى قانون التصالح، بالإضافة إلى إعادة النظر فى أسعار التثمين للأراضي، وسرعة البت فى الأحوزة العمرانية.