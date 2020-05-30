انتهاء تنفيذ 93% من مبنى رئاسة مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة

قال عبده شنودة، مدير موقع مشروع مبنى رئاسة مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، إن العاصمة من أهم المشروعات القومية الاستثمارية في مصر، والتي هدفها تفريغ العاصمة الحالية من التكدس والازدحام وخلق منطقة جديدة جاذبة للاستثمار في مصر، لافتا إلى أن ما يميز العاصمة الجديدة وجود الحي الحكومي بها والذي يتميز بوجود بنية تحتية مصممة على أعلى المعايير الهندسية ومواكبة لأعلى التقنيات العالمية بحيث تطبق عمل الحكومة الإلكترونية.

وأضاف "شنودة"، خلال لقاء ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، ويعرض على شاشة التلفزيون المصري، أن ما يميز الحي الحكومي أيضا هو الشكل المعماري المستوحى من الحضارات المتعاقبة على مصر والمتماشية مع روح العصر، موضحا أن نسبة إنجاز الأعمال في مقر رئاسة مجلس الوزراء 93.25 بالمئة، لافتا إلى أنهم وصلوا لمرحلة التسليم النهائي مع بعض التشطيبات البسيطة جدا.

وأكد أن مساحة المبنى 26 ألف متر مسطح تقريبا، إضافة إلى "جرين إيريا" بمساحة 50 ألف متر مسطح، والمساحة البنائية 90 ألف متر، وبصمة المبنى 16 ألف متر مسطح، موضحا أن المبنى يتكون من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إضافة إلى دور كامل لجهاز تنمية شبه جزيرة سيناء، ودورين لجهاز الوطني لاستخدام أراضي الدولة، والأمانة العامة لمجلس الوزراء ويتواجد في المبنى الرئيسي ويتكون من مبنى للعرض ومسرح وقاعات للترجمة والقاعات الرئيسية.

وأوضح أن مبنى رئاسة مجلس الوزراء يتسع إلى 1800 موظف إضافة جراج كبير يتسع إلى 320 سيارة.