بحضور الأسرة فقط.. إقامة جنازة حسن حسني داخل مسجد مستشفى دار الفؤاد

أقيمت صلاة الجنازة على الفنان الراحل حسن حسني، داخل مسجد مستشفى دار الفؤاد، قبل قليل، بحضور أفراد أسرته فقط، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ومن المُقرر أن يوارى الثرى في مقابر العائلة بطريق الفيوم.

وحرص الفنانان سعد الصغير، ومنير مكرم عضوا مجلس نقابة المهن التمثيلية، على التواجد بمستشفى دار الفؤاد، صباح اليوم السبت، لوادع الفنان حسن حسني إلى مثواه الأخير.

يُذكر أنَّ حسن حسني، وافته المنية في الساعات الأولى من صباح اليوم، إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة أودت بحياته، عن عمر يناهز 88 عامًا.