جامعة بني سويف تلزم الأساتذة والعاملين والمترددين بارتداء الكمامة

أصدر الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم السبت، قرارا بإلزام جميع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب والعاملين بإدارة الجامعة وأفراد الأمن وغيرهم، بارتداء الكمامات الواقية، وذلك أثناء فترة تواجدهم بمقار عملهم بالجامعة وكلياتها ومعاهدها ووحداتها ومراكزها المختلفة، وذلك تنفيذا لقرارات رئيس مجلس الوزراء.

وأوضح منصور، أنه يحظر دخول الجمهور إلى الجامعة وكلياتها ومعاهدها ووحداتها ومراكزها المختلفة بدون ارتداء الكمامات الواقية، موجهاً كافة جهات الجامعة المختصة باتخاذ كافة التدابير الوقائية اللازمة ومراعاة كافة قواعد مكافحة العدوى وعدم انتشار الفيروس وتطبيق كافة قواعد السلامة والصحة المهنية.

ويأتي ذلك، في إطار حرص الجامعة على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد لحماية أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين بالجامعة والمترددين عليها.