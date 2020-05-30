حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية في البحيرة

نفذت، اليوم، الوحدة المحلية لمركز ومدينة حوش عيسى، برئاسة محاسب محمود الرمسيسي، إزالة فورية لحالتي تعد على الأراضي الزراعية بمساحة 950 مترًا، عبارة عن مبنى بالطوب الأبيض وأسوار طولية وعرضية بقرية عزب حوش عيسى.

كما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار، قرار إزالة لدور مخالف ببناء أعمدة وسقف بالخرسانة المسلحة بوسط المدينة.

كما أزالت الوحدة المحلية لمركز كوم حمادة برئاسة العميد عبدالله المليجي، حالة تعد على الأرض الزراعية بنطاق المدينة عبارة عن أسوار طولية وعرضية بالطوب الأبيض بمساحة 175 مترا "قيراط"، خلال حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، التي شنتها البحيرة حفاظا على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة وردع المخالفين.