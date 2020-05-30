السعودية تعلن زيادة الجمارك علي البيليت وحديد التسليح إلى 20%

قالت مؤسسة "فاست ماركتس" العالمية لأبحاث الصلب، إن المملكة العربية السعودية قامت بزيادة التعريفة الجمركية على واردات منتجات الصلب والتي كانت تخضع لرسم جمركي موحد 5% إلى 10-20%، وكشفت المؤسسة في تقرير حديث لها إن الرسوم على البيليت أصبحت تتراوح بين 10-12%، ومسطحات الصلب المدرفلة على الساخن بين 10-15%، والرسوم الخاصة بمسطحات الصلب المدرفلة على البارد ارتفعت إلى 15%، ولفائف حديد التسليح 20%.

كما زادت الرسوم الجمركية على الأسياخ الطولية لحديد التسليح بين 15-20%، والقطاعات بين 12-15%.

وبحسب المؤسسة فسوف تدخل الرسوم الجديدة حيز التنفيذ في 10 يونيو المقبل، بالاضافة إلى زيادة رسوم ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15% والتي يتم تطبيقها في الأول من يوليو القادم.

وتعتبر تلك الرسوم الجمركية هي الحدود العليا المسموح بها من قبل منظمة التجارة العالمية، وفقا لتقرير "فاست ماركتس" .

وأوضحت المؤسسة، أن السعودية تأثرت بشدة من الإجراءات الاحترازية التي قامت بها الحكومة في أعقاب انتشار وباء فيروس كورونا – حيث أفادت التقارير الي انخفاض استهلاك السوق بمعدل النصف تقريبا – بالاضافة الي انهيار أسعار البترول التي تعتبر المورد الرئيسي لدخل المملكة.

وقال مصدر بسوق الصلب المصرية لـ"الوطن"، إن القرارات السعودية لن تؤثر على المصانع المصرية، في ظل تراجع الاستهلاك، موضحا أن تلك الرسوم الجمركية في السعودية يجب أن تقارن بالرسوم الجمركية الثابتة في مصر والتي تبلغ صفراً على واردات البيليت وحديد التسليح و5% فقط على مسطحات الصلب.

وتأتي الرسوم السعودية بعد أيام قليلة من قيام تركيا بفرض رسوما جمركية إضافية على وارداتها من الصلب بلغت 24% بهدف منع أي زيادة في الواردات خلال الفترة المقبلة.