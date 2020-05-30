أخبار البنوك.. إزاي تحصل على تمويل سيارة بضمان وظيفة من بنك الإسكندرية؟

يقدم بنك الإسكندرية لعملائه برامج مختلفة للتمويل، ما بين التمويل الشخصي وتمويل الشركات والسيارة، ورصدت "الوطن" تفاصيل برنامج تمويل السيارة بضمان الوظيفة للراغبين في شراء سيارة جديدة أو مستعملة من بنك الإسكندرية، كالتالي:

قيمة برنامج تمويل السيارة بضمان الوظيفة من بنك الإسكندرية

تصل قيمة تمويل السيارة بضمان الوظيفة من البنك إلى مليون جنيه، ويمكن السداد خلال مدة التمويل والتي تصل إلى 8 سنوات.

شروط الحصول على تمويل السيارة بضمان الوظيفة من بنك الإسكندرية

وجاءت شروط الحصول على تمويل السيارة بضمان الوظيفة من بنك الإسكندرية كالتالي:

أن يتراوح عمر العميل من 21 إلى 65 عاما.

أن يكون الحد الأدنى لمدة العمل 3 أشهر.

ألا يوجد حظر بيع على السيارة.

مستندات الحصول على تمويل السيارة بضمان الوظيفة من بنك الإسكندرية

وجاءت المستندات المطلوبة كالتالي:

1) أصل وصورة من بطاقة الرقم القومي.

2) خطاب مفردات الراتب لا يتعدى تاريخه 30 يوما.

3) كشف حساب لآخر 3 شهور.

4) خطاب من جهة العمل.

5) عرض سعر من أحد المعارض للسيارة الجديدة.

6) صورة من رخصة السيارة إذا كانت السيارة مستعملة.

7) فاتورة مرافق حديثة "غاز، كهرباء، تليفون" بشرط لا يتعدى تاريخها 3 أشهر.

ويمكن طلب مستندات إضافية وفقا لبرنامج التمويل.

ويتم اقتطاع نسبة 50% من الدخل لسداد القرض.