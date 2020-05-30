تحرير 20 محضر مخالفة حظر لمحلات المطرية خلال 24 ساعة بالدقهلية

قاد محمد محمد حمص، رئيس مركز ومدينة المطرية، بمحافظة الدقهلية، حملات متواصلة على مدار 24 ساعة، لإزالة الإشغالات ومتابعة غلق المحلات العامة والمقاهي والكافيهات، وذلك من خلال وحدة التدخل السريع من العاملين برئاسة المركز بمشاركة الدسوقى حماد نائب رئيس المركز.

وحررت الحملة 20 محضرا للمحلات والمقاهي المخالفة لقرار الحظر، وتم إخطار الجهات المعنية بالمخالفات.

وضبطت الحملة 2 مكبرات صوت خاصة بالباعة الجائلين، و2 ميزان خاص بالباعة الجائلين، و2 كمبيوتر، وجهاز بلايستيشن، وأسطوانة غاز منزلى، و 25 شيشة.

وتم التحفظ على المضبوطات بديوان الوحدة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وخرجت حملة أخري لضبط مكبرات الصوت الخاصة بمركبات الـ"توك توك"، حيث أسفرت عن ضبط 6 مكبرات صوت "بازوكا"، وتم التحفظ عليها بديوان الوحدة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.