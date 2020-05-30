إصابة 15 في حادث انقلاب ميكروباص بطريق السويس

أصيب 15 شخصا في حادث انقلاب سيارة ميكروباص، بطريق "السويس – القاهرة"، حيث نقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى مستشفى السويس العام، لتلقي العلاج.

كان اللواء حسن ترك نائب مدير أمن السويس، تلقى إخطارا من إدارة تأمين الطرق، يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص قرب بوابة الكيلو 109 بطريق المؤدي للسويس.

وانتقلت قوة من قسم شرطة عتاقة لمكان الحادث، وأفادت المعاينة أن سبب الحادث انفجار الإطار الخلفي الأيمن، ما أدى إلى انحراف عجلة القيادة في يد السائق وانقلاب السيارة.

وقال مصدر طبي إن المصابين وصلوا تباعا لمستشفى السويس العام، وأغلبهم حالتهم مستقرة، حيث جرى تحويل 3 مصابين للعناية المركزة إذ يعانون من كسور مضاعفة ونزيف داخلي وارتشاح رئوي، بينما تراوحت بقية الإصابات بين سحجات وكدمات وجروح.