استمرار حملات التفتيش على مراكز الشباب بالإسماعيلية

أعلن سامي عبد الحليم مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية، أنه استمرارا لمتابعة الفروع التابعة للمديرية وتأكيد استمرار الغلق لمراكز الشباب والملاعب أمام الرواد لجميع المراكز والملاعب الرياضية، تم شن حملات مكثفة استهدفت عدد من الفروع التابعة للمديرية ومنها فرع مدينة فايد والمرور على عدد من مراكز الشباب للتأكد من أعمال الإغلاق المتفق عليها من قبل الوزارة.

وأشار عبدالحليم، إلى أن اليوم السبت، تابع رمضان الطيب مدير فرع الشباب والرياضة حي ثان، العمل الإداري وخطة الأنشطة بمركز شباب السلام ومركز شباب الإسماعيلية ومركز شباب شهداء العبور ومتابعة جميع المباني والملاعب.

وأوصت اللجنة بتعقيم مركز الشباب استعدادا لتوقعات بعودة الأنشطة داخل مراكز الشباب خلال منتصف يونيو داخل المركز وفق قرارات مجلس الوزراء الخاصة بالإجراءات الاحترازية الخاصة بفيرس كورونا.

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متابعة مراكز الشباب